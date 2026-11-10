德国残奥会田径冠军弗朗齐斯卡·利布哈特在德国维尔茨堡去世，享年44岁。《明镜周刊》报道称，该消息援引了德国残疾人体育协会（DBS）。

里约残奥会奖牌

利布哈特在2016年里约热内卢夏季残奥会上获得铅球金牌和跳远银牌。她在铅球项目中的夺冠出人意料。

这位柏林出生的运动员于2005年、23岁时被诊断出患有自身免疫性疾病。由于该疾病，她尤其出现了痉挛性瘫痪，并需要接受肺和肾移植。

支持器官捐献

这名运动员利用体育成就来引起人们对器官捐献议题的关注。她在2024年结束职业生涯后，成为Kinderhilfe Organtransplantation – Sportler für Organspende e.V.（KiO）协会的志愿主席。

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2019年，利布哈特移植的肺开始出现慢性衰竭，因此她需要另一只捐赠肺。在COVID-19疫情期间，她在等待名单上等待了七个月，直到2020年才为她找到肺源。

2026年春天，利布哈特的健康问题又增加了一种严重疾病，她因其后果去世。报道未说明具体是什么疾病。

DBS称利布哈特为“一位杰出的运动员和一位出色的人”，KiO则提到她的同理心和谦逊。

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