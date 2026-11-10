Паралімпійська чемпіонка Франциска Лібгардт померла у 44 роки — Der Spiegel

У Вюрцбурзі, Німеччина, у віці 44 років померла німецька паралімпійська чемпіонка з легкої атлетики Франциска Лібгардт. Про смерть спортсменки з посиланням на Німецький спортивний союз людей з інвалідністю (DBS) повідомляє Der Spiegel.

Медалі Паралімпіади в Ріо

Лібгардт здобула золоту медаль у штовханні ядра та срібну нагороду у стрибках у довжину на літніх Паралімпійських іграх 2016 року в Ріо-де-Жанейро. Її перемога у штовханні ядра стала несподіванкою.

Уродженці Берліна у 2005 році, коли їй було 23 роки, діагностували автоімунне захворювання. Через хворобу вона, зокрема, зазнала спастичного паралічу та потребувала трансплантації легені й нирки.

Підтримка донорства органів

Спортсменка використовувала спортивні досягнення, щоб привертати увагу до теми донорства органів. Після завершення кар’єри у 2024 році вона стала волонтерською головою об’єднання Kinderhilfe Organtransplantation – Sportler für Organspende e.V. (KiO).

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

У 2019 році трансплантат легені Лібгардт почав хронічно відмовляти, тому їй знадобилася ще одна донорська легеня. Під час пандемії COVID-19 вона сім місяців перебувала у листі очікування, перш ніж у 2020 році для неї знайшли легеню.

Навесні 2026 року до проблем зі здоров’ям Лібгардт додалася ще одна тяжка хвороба, від наслідків якої вона померла. Яке саме це було захворювання, у повідомленнях не уточнюється.

DBS назвав Лібгардт «видатною спортсменкою і чудовою людиною», а KiO відзначив її емпатію та скромність.

Читай нас у