Niemiecka mistrzyni paraolimpijska w lekkoatletyce Franziska Liebhardt zmarła w wieku 44 lat w Würzburgu w Niemczech. O śmierci sportsmenki, powołując się na Niemiecki Związek Sportu Osób z Niepełnosprawnościami (DBS), informuje Der Spiegel.

Medale paraolimpijskie w Rio

Liebhardt zdobyła złoty medal w pchnięciu kulą i srebrny medal w skoku w dal podczas Letnich Igrzysk Paraolimpijskich 2016 w Rio de Janeiro. Jej zwycięstwo w pchnięciu kulą było niespodzianką.

Urodzona w Berlinie sportsmenka w 2005 roku, gdy miała 23 lata, usłyszała diagnozę choroby autoimmunologicznej. W wyniku choroby doświadczyła między innymi paraliżu spastycznego i potrzebowała przeszczepu płuca oraz nerki.

Wsparcie dla dawstwa narządów

Sportsmenka wykorzystywała swoje osiągnięcia sportowe, aby zwracać uwagę na temat dawstwa narządów. Po zakończeniu kariery w 2024 roku została społeczną przewodniczącą stowarzyszenia Kinderhilfe Organtransplantation – Sportler für Organspende e.V. (KiO).

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W 2019 roku przeszczepione płuco Liebhardt zaczęło przewlekle odmawiać posłuszeństwa, dlatego potrzebowała kolejnego płuca od dawcy. Podczas pandemii COVID-19 spędziła siedem miesięcy na liście oczekujących, zanim w 2020 roku znaleziono dla niej płuco.

Wiosną 2026 roku do problemów zdrowotnych Liebhardt doszła kolejna ciężka choroba, z powodu której zmarła. W doniesieniach nie sprecyzowano, jaka była to choroba.

DBS nazwał Liebhardt „wybitną sportsmenką i wspaniałą osobą”, a KiO podkreśliło jej empatię i skromność.

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