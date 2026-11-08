W Islamabadabadzie w Pakistanie Urząd Rozwoju Stolicy (CDA) poinformował o rozbiórce 124 obiektów i zapieczętowaniu 58 budynków między Sohan a mostem Khanna wzdłuż wschodniej drogi serwisowej Islamabad Expressway. Działania te są prowadzone równolegle z projektem rozbudowy drogi.

Jak podaje Dawn, CDA oświadczyło, że wykonano ponad 28% prac w ramach projektu. Obejmuje on około 9,3 kilometra od Faizabadu do Gulbergu i przewiduje drogę z rozdzielonymi kierunkami ruchu oraz trzema pasami w każdą stronę.

Budowa drogi

Według urzędu na różnych odcinkach trwają roboty ziemne oraz układanie dolnych warstw nawierzchni drogowej. Budowany jest także przejazd podziemny, dla którego ukończono wszystkie 153 pale.

CDA dodało, że kontynuuje prace przy budowie przepustów dla mostów oraz infrastruktury odwadniającej. Urząd twierdzi, że prace są prowadzone jednocześnie na wszystkich odcinkach projektu.

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Działania kontrolne

Przedstawiciel CDA oświadczył, że działania kontrolne są wymierzone w nielegalne obiekty, zajmowanie terenów, nieuprawnioną działalność komercyjną oraz naruszenia przepisów budowlanych w pobliżu drogi serwisowej.

Przewodniczący CDA i główny komisarz Islamabadu Sohail Ashraf polecił urzędnikom jednakowo stosować przepisy budowlane, normy zagospodarowania terenu oraz obowiązkowe wymogi bezpieczeństwa pożarowego. Wezwał również do zapewnienia przejrzystości i przestrzegania standardów jakości podczas realizacji projektu.

Według oceny CDA ukończenie drogi serwisowej powinno zmniejszyć korki na Islamabad Expressway, skrócić czas podróży i obniżyć koszty paliwa oraz poprawić warunki przemieszczania się mieszkańców pobliskich obszarów.

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