В Исламабаде, Пакистан, Управление развития столицы (CDA) сообщило о сносе 124 сооружений и опечатывании 58 зданий между Соханом и мостом Ханна вдоль восточной сервисной дороги Islamabad Expressway. Эти меры принимаются параллельно с проектом расширения дороги.

Как сообщает Dawn, CDA заявило о выполнении более 28% работ в рамках проекта. Он охватывает примерно 9,3 километра от Файзабада до Гульберга и предусматривает дорогу с разделенными направлениями движения и тремя полосами в каждую сторону.

Строительство дороги

По данным управления, на различных участках продолжаются земляные работы и устройство нижних слоев дорожного покрытия. Также строится подземный проезд, для которого завершены все 153 сваи.

CDA добавило, что продолжает работы по строительству водопропускных сооружений для мостов и дренажной инфраструктуры. В управлении утверждают, что работы одновременно ведутся на всех участках проекта.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Контрольные меры

Представитель CDA заявил, что контрольные меры направлены против незаконных сооружений, захвата территорий, несанкционированной коммерческой деятельности и нарушений строительных норм вблизи сервисной дороги.

Председатель CDA и главный комиссар Исламабада Сохаил Ашраф поручил чиновникам одинаково применять строительные правила, нормы землепользования и обязательные требования пожарной безопасности. Он также призвал обеспечить прозрачность и соблюдение стандартов качества при реализации проекта.

По оценке CDA, завершение сервисной дороги должно уменьшить заторы на Islamabad Expressway, сократить время поездок и расходы на топливо, а также улучшить условия передвижения для жителей прилегающих районов.

Читай нас в