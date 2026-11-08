伊斯兰堡Islamabad Expressway沿线拆除124处建筑物——Dawn

巴基斯坦伊斯兰堡首都发展局（CDA）表示，在Islamabad Expressway东侧辅路沿线、Sohan与Khanna Bridge之间，已拆除124处建筑物，并查封58栋建筑。这些措施与道路扩建项目同步进行。

据《黎明报》报道，CDA表示，该项目已完成超过28%的工程。项目覆盖从Faizabad到Gulberg约9.3公里的路段，规划建设一条双向分隔、每个方向三车道的道路。

道路建设

该机构表示，不同路段正在进行土方工程和道路铺装底层施工。同时，一条地下通道也在建设中，其所需的153根桩均已完成。

CDA补充说，正在继续建设桥梁涵洞和排水基础设施。该机构称，项目所有路段均在同时施工。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

管控措施

CDA一名代表表示，管控措施针对辅路附近的非法建筑、侵占土地、未经授权的商业活动以及违反建筑规范的行为。

CDA主席兼伊斯兰堡首席专员Sohail Ashraf指示官员一视同仁地执行建筑规定、土地使用规范和强制性消防安全要求。他还呼吁在项目实施期间确保透明度并遵守质量标准。

CDA评估认为，辅路完工后将有助于减少Islamabad Expressway的拥堵，缩短出行时间和燃油成本，并改善附近地区居民的出行条件。

关注我们在