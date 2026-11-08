W Anglii Brighton pokonał Brentford 2:0 na stadionie Amex w meczu Premier League i awansował na drugie miejsce w tabeli. Gole strzelili Diego Gomez i Pascal Gross. Brentford grał w osłabieniu po czerwonej kartce dla Igora Thiago.

Gol Gomeza i rzut karny Grossa

W 15. minucie wynik otworzył Diego Gomez. Paragwajski piłkarz najpierw przyjął piłkę lewą nogą, a następnie precyzyjnie uderzył prawą obok bramkarza Brentford Kellehera.

W pierwszej połowie napastnik gości Igor Thiago otrzymał czerwoną kartkę. Sędzia Michael Oliver początkowo pokazał Brazylijczykowi żółtą kartkę za popchnięcie Chemy Andrésa w walce w środku pola, jednak po interwencji VAR decyzję zmieniono na wykluczenie za agresywne zachowanie.

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W 42. minucie Keane Lewis-Potter złapał Lukę Vuskovicia za koszulkę w polu karnym Brentford. Pascal Gross wykorzystał rzut karny, ustalając końcowy wynik.

Przewaga gospodarzy

W drugiej połowie Brighton kontrolował grę, mając 73% posiadania piłki. Gospodarze oddali pięć celnych strzałów, podczas gdy Brentford nie oddał ani jednego celnego uderzenia. Według The Guardian, po przerwie trener gości Keith Andrews wpuścił na boisko Yehora Jarmoluka i Nathana Collinsa.

Stałe fragmenty gry były dla Brentford jednym ze sposobów na stworzenie zagrożenia, jednak strzał Mathiasa Jensena po dośrodkowaniu trafił w ręce Barta Verbruggena. W jednej z sytuacji Kevin Schade otrzymał żółtą kartkę za popchnięcie Vuskovicia przy linii bocznej.

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