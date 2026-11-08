Francuska grupa Renault wspólnie z belgijską firmą John Cockerill rozwija Forefront — koncepcję modułowej, autonomicznej elektrycznej platformy naziemnej do wykonywania zadań w trudnych i niebezpiecznych warunkach. Platforma jest tworzona na potrzeby francuskich wojsk lądowych, a także rozważana do zastosowań cywilnych.

Modułowa autonomiczna platforma

Forefront ma połączyć doświadczenie Renault w opracowywaniu i masowej produkcji zaawansowanych technologicznie produktów z kompetencjami John Cockerill w sektorze obronnym. Według Electrek, platforma jest tworzona z myślą o szybkim uruchomieniu produkcji przy kontrolowanych kosztach.

Twórcy deklarują mobilność pojazdu, jego właściwości terenowe oraz zdolność do autonomicznego poruszania się po trudnym terenie. Zakłada się, że taki sprzęt będzie mógł zdalnie wykonywać zadania logistyczne w trudno dostępnych strefach i środowiskach o wysokim poziomie ryzyka.

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Dalsze testy

Dyrektor generalny Renault Group, François Provost, nazwał projekt przykładem wykorzystania przemysłowego i technologicznego doświadczenia firmy w dziedzinie bezzałogowych pojazdów naziemnych. Jak powiedział, takie platformy mogą mieć kilka zastosowań w sektorze wojskowym i cywilnym.

Obecnie Forefront istnieje głównie jako koncepcja. Pierwsze prototypy mają zostać w najbliższych miesiącach wykorzystane w ćwiczeniach i testach, aby dopracować platformę.

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