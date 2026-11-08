Renault розробляє автономну платформу Forefront для військових — Electrek

Французька Renault Group спільно з бельгійською компанією John Cockerill розробляє Forefront — концепт модульної автономної електричної наземної платформи для виконання завдань у складних і небезпечних умовах. Платформу створюють для потреб Сухопутних військ Франції, а також розглядають для цивільного застосування.

Модульна автономна платформа

Forefront має поєднати досвід Renault у розробці та масштабному виробництві технологічної продукції з компетенціями John Cockerill в оборонній галузі. За даними Electrek, платформу створюють із розрахунком на швидке налагодження виробництва за контрольованої вартості.

Розробники заявляють про мобільність машини, її позашляхові характеристики та здатність автономно пересуватися складною місцевістю. Передбачається, що така техніка зможе дистанційно виконувати логістичні завдання у важкодоступних зонах і середовищах із високим рівнем ризику.

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Подальші випробування

Генеральний директор Renault Group Франсуа Прово назвав проєкт прикладом застосування промислового й технологічного досвіду компанії у сфері безпілотних наземних транспортних засобів. За його словами, такі платформи можуть мати кілька варіантів використання у військовому та цивільному секторах.

Наразі Forefront існує переважно як концепт. Перші прототипи планують залучити до навчань і випробувань у найближчі місяці, щоб доопрацювати платформу.

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