Французская Renault Group совместно с бельгийской компанией John Cockerill разрабатывает Forefront — концепт модульной автономной электрической наземной платформы для выполнения задач в сложных и опасных условиях. Платформа создается для нужд Сухопутных войск Франции, а также рассматривается для гражданского применения.

Модульная автономная платформа

Forefront должна объединить опыт Renault в разработке и массовом производстве технологической продукции с компетенциями John Cockerill в оборонной отрасли. По данным Electrek, платформу создают с расчетом на быстрое налаживание производства при контролируемой стоимости.

Разработчики заявляют о мобильности машины, ее внедорожных характеристиках и способности автономно передвигаться по сложной местности. Предполагается, что такая техника сможет дистанционно выполнять логистические задачи в труднодоступных зонах и средах с высоким уровнем риска.

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Дальнейшие испытания

Генеральный директор Renault Group Франсуа Прово назвал проект примером применения промышленного и технологического опыта компании в сфере беспилотных наземных транспортных средств. По его словам, такие платформы могут иметь несколько вариантов использования в военном и гражданском секторах.

В настоящее время Forefront существует преимущественно как концепт. Первые прототипы планируют привлечь к учениям и испытаниям в ближайшие месяцы, чтобы доработать платформу.

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