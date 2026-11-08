W Wielkiej Brytanii liczba zatwierdzonych wniosków obywateli Turcji o bezterminowe zezwolenie na pobyt w ramach Europejskiej Umowy Stowarzyszeniowej (ECAA) spadła o 78% w pierwszej połowie 2026 roku, podaje The Guardian. Od stycznia do czerwca 2025 roku wnioskodawcom ECAA przyznano 3378 zezwoleń na pobyt stały, podczas gdy w analogicznym okresie 2026 roku — 745.

ECAA jest od dawna drogą do uzyskania prawa pobytu w Wielkiej Brytanii dla obywateli Turcji, którzy chcą założyć tam firmę. Według gazety od początku roku setki posiadaczy wiz ECAA otrzymały odmowy przyznania pobytu stałego i mogą stanąć wobec wymogu opuszczenia kraju.

Odmowy i błędy

The Guardian pisze, że liczba odmów szczególnie wzrosła w przypadku wniosków złożonych od września 2025 roku. Prawnicy zajmujący się sprawami ECAA zgłosili również opóźnienia w rozpatrywaniu takich wniosków, przekraczające zwyczajowy sześciomiesięczny termin.

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Według gazety w pismach o odmowie pojawiały się podstawowe błędy oraz wymagania, których nie przewidują przepisy. W jednej sprawie, w której decyzję później uchylono, Home Office oświadczyło, że nie mogło znaleźć strony internetowej firmy wnioskodawcy ani potwierdzenia jego obecności w internecie, w tym w mediach społecznościowych. Urząd błędnie wskazał również, że wnioskodawca nie przedłożył pełnego kompletu wyciągów bankowych. W innej sprawie pracownicy Home Office nieprawidłowo obliczyli liczbę dni pobytu wnioskodawcy poza krajem.

Reakcja polityków

Były minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii i poseł z Tottenhamu David Lammy oświadczył, że zgłoszenia jego wyborców mogą wskazywać na nagłą zmianę polityki Home Office. Powiedział, że te historie przypominają mu skandal Windrush, i wezwał urząd do ponownego przeanalizowania podejścia do takich spraw.

Liczba wniosków ECAA objętych kontrolą administracyjną wzrosła ze 145 w 2025 roku do 395 w okresie od stycznia do połowy sierpnia 2026 roku. Rzecznik Home Office oświadczył, że zasady rozpatrywania wniosków o pobyt stały w ramach ECAA nie zmieniły się, a każda sprawa jest oceniana indywidualnie zgodnie z opublikowanymi przepisami i wytycznymi.

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