Iwan Żelizko otrzymał polskie obywatelstwo — Interia Sport
Były piłkarz gdańskiej Lechii Iwan Żelizko otrzymał polskie obywatelstwo wraz ze swoją rodziną. Otwiera to 25-letniemu defensywnemu pomocnikowi możliwość reprezentowania kadry Polski, informuje Interia Sport.
Kariera w Polsce i Bułgarii
Żelizko spędził trzy lata w Lechii i występował w polskiej Ekstraklasie. W ostatnim oknie transferowym opuścił Polskę, a od września gra w bułgarskim Łudogorcu Razgrad.
W nowym klubie piłkarz regularnie pojawia się na boisku i jest jednym z czołowych zawodników drużyny. Występuje na pozycji defensywnego pomocnika, dlatego potencjalnie może wzmocnić środek pola reprezentacji Polski.
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Występy w młodzieżowych reprezentacjach Ukrainy
Żelizko wcześniej grał w młodzieżowych reprezentacjach Ukrainy w różnych kategoriach wiekowych — od U17 do U23. Łącznie ma na koncie 43 mecze w ukraińskich drużynach młodzieżowych.
O tym, czy piłkarz zostanie powołany do reprezentacji Polski, zdecyduje jej selekcjoner Jan Urban. W listopadzie polska drużyna rozpoczęła zgrupowanie w Warszawie przed meczami dywizji B Ligi Narodów z Rumunią 14 listopada i Szwecją 17 listopada.