Иван Желизко получил польское гражданство — Interia Sport

Бывший футболист гданьской «Лехии» Иван Желизко получил польское гражданство вместе со своей семьей. Это открывает 25-летнему опорному полузащитнику возможность представлять сборную Польши, сообщает Interia Sport.

Карьера в Польше и Болгарии

Желизко провел три года в «Лехии» и выступал в польской Экстракласе. Во время последнего трансферного окна он покинул Польшу, а с сентября играет за болгарский «Лудогорец» из Разграда.

В новом клубе футболист регулярно выходит на поле и является одним из ведущих игроков команды. Он действует на позиции опорного полузащитника, поэтому потенциально может усилить среднюю линию польской национальной команды.

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Выступления за молодежные сборные Украины

Ранее Желизко играл за молодежные сборные Украины различных возрастных категорий — от U17 до U23. Всего на его счету 43 матча за украинские молодежные команды.

Будет ли футболист вызван в сборную Польши, решит ее главный тренер Ян Урбан. В ноябре польская команда начала сбор в Варшаве перед матчами дивизиона B Лиги наций против Румынии 14 ноября и Швеции 17 ноября.

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