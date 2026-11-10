Badacze z Uniwersytetu Oksfordzkiego odnotowali 112 zgonów cudzoziemców na greckich posterunkach policji i w ośrodkach detencyjnych dla migrantów od 2000 roku. Spośród nich 34 przypadki udokumentowane przez dziennikarzy, organizacje pozarządowe i obserwatorów nie zostały ujęte w oficjalnych statystykach policji, donosi Cyprus Mail.

Dane o zgonach w areszcie

Badanie opublikowane na platformie Detention Landscapes obejmuje okres 26 lat. Według jego danych wśród 112 zmarłych odnotowano 44 samobójstwa. Na posterunkach policji, na których nie było personelu medycznego, doszło do 84 zgonów. Kolejne 27 zgonów zgłoszono w placówkach detencyjnych dla migrantów.

Bazę danych utworzono w ramach stałego projektu monitorowania zgonów cudzoziemców w areszcie, w tym osób przetrzymywanych pod zarzutami karnymi. Autorzy wykorzystali statystyki policyjne uzyskane w drodze wniosków o dostęp do informacji, międzynarodowe raporty monitoringowe, doniesienia mediów i świadectwa.

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Warunki przetrzymywania

Autorzy pracy wskazali na luki w oficjalnych policyjnych rejestrach oraz poważne przeszkody w dostępie do opieki medycznej, w tym w placówkach otrzymujących finansowanie Unii Europejskiej. Grecki rząd i ministerstwo policji nie odpowiedziały na prośbę Reutersa o komentarz.

Dane są również zgodne ze skargami organizacji praw człowieka oraz ustaleniami Komitetu Rady Europy do spraw Zapobiegania Torturom, opublikowanymi w 2026 roku. Komitet informował o wzroście liczby zgonów w policyjnych miejscach detencji w Grecji i zaznaczył, że niektórym z nich można było zapobiec dzięki odpowiedniemu nadzorowi oraz pomocy psychiatrycznej i medycznej. Wśród rozpatrywanych przypadków był zgon 37-letniego pakistańskiego migranta, który przebywał w areszcie na posterunku policji w Atenach.

Komitet zwrócił również uwagę na przepełnienie cel: w niektórych przypadkach w pomieszczeniach przeznaczonych dla jednej osoby przetrzymywano po pięć osób, a zatrzymani spali na betonie lub na materacach z pluskwami. Grecja poinformowała komitet, że w ramach planu działań na lata 2025–2030 podejmuje kroki w celu poprawy warunków przetrzymywania, ochrony praw więźniów, zwiększenia zatrudnienia oraz zmniejszenia przepełnienia więzień.

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