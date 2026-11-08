Ukraiński obrońca Illia Zabarnyi strzelił jedynego gola w domowym meczu Paris Saint-Germain z Troyes w lidze francuskiej. Paryżanie wygrali 1:0 na stadionie Parc des Princes i przedłużyli serię do 11 kolejnych zwycięstw we wszystkich rozgrywkach.

Zabarnyi otworzył wynik w 39. minucie, głową finalizując dośrodkowanie Senny'ego Mayulu. Akcja rozpoczęła się po szybko rozegranym rzucie rożnym Désiré Doué. Był to drugi gol Ukraińca w sezonie.

PSG zagrało bez kilku liderów

Jak informuje The Express Tribune, z powodu kontuzji w składzie PSG nie zagrali Chwicza Kwaracchelia, Ousmane Dembélé, Nuno Mendes, Maghnes Akliouche i kapitan Marquinhos. Achraf Hakimi otrzymał odpoczynek, a João Neves rozpoczął mecz na ławce rezerwowych.

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Mimo osłabień kadrowych zespół Luisa Enrique odniósł siódme zwycięstwo z rzędu w Ligue 1. Po tym triumfie PSG wyprzedza Paris FC o trzy punkty i przewodzi tabeli. Seria 11 zwycięstw we wszystkich rozgrywkach jest najdłuższą dla paryżan pod wodzą Enrique, który objął klub w 2023 roku.

Niewykorzystane okazje Troyes

W drugiej połowie Troyes miało szansę wyrównać, ale Renaud Ripart strzelił obok bramki z dogodnej pozycji. Pod koniec meczu Lucas Maronnier zdobył bramkę, jednak została ona anulowana z powodu spalonego.

Po przerwie reprezentacyjnej PSG rozegra wyjazdowy mecz z Niceą, a następnie podejmie u siebie Romę w Lidze Mistrzów. W innym sobotnim meczu Paris FC pokonało Auxerre 1:0 i utrzymało drugie miejsce w lidze.

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