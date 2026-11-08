乌克兰后卫伊利亚·扎巴尔内在法国联赛中巴黎圣日耳曼主场对阵特鲁瓦的比赛中打入全场唯一进球。巴黎圣日耳曼在王子公园球场以1比0获胜，将各项赛事连胜纪录扩大到11场。

第39分钟，扎巴尔内头球接森尼·马尤卢的传中破门，首开纪录。这次进攻始于德西雷·杜埃快速开出的角球。这是这名乌克兰球员本赛季的第二粒进球。

巴黎圣日耳曼缺少多名主力

据《快报论坛报》报道，由于伤病，赫维恰·克瓦拉茨赫利亚、奥斯曼·登贝莱、努诺·门德斯、马格内斯·阿克利乌什以及队长马尔基尼奥斯均未代表巴黎圣日耳曼出场。阿什拉夫·哈基米得到休息，若昂·内维斯则在替补席开始比赛。

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尽管阵容受损，路易斯·恩里克的球队还是取得了法甲联赛七连胜。凭借这场胜利，巴黎圣日耳曼领先巴黎FC三分，位居积分榜首位。各项赛事11连胜是恩里克执教巴黎圣日耳曼期间球队最长的连胜纪录；他于2023年接手该俱乐部。

特鲁瓦错失机会

下半场，特鲁瓦曾有机会扳平比分，但雷诺·里帕尔在有利位置射门偏出。比赛末段，卢卡斯·马罗涅尔破门，但因越位被判无效。

国际比赛日结束后，巴黎圣日耳曼将客场对阵尼斯，随后在主场与罗马进行欧冠比赛。在周六的另一场比赛中，巴黎FC以1比0击败欧塞尔，保住了联赛第二的位置。

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