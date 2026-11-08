Украинский защитник Илья Забарный забил единственный мяч в домашнем матче «Пари Сен-Жермен» против «Труа» в чемпионате Франции. Парижане победили со счетом 1:0 на стадионе «Парк де Пренс» и продлили серию до 11 побед подряд во всех турнирах.

Забарный открыл счет на 39-й минуте, головой замкнув подачу Сенни Маюлу. Атака началась после быстро разыгранного углового Дезире Дуэ. Этот гол стал для украинца вторым в сезоне.

ПСЖ играл без нескольких лидеров

Как сообщает The Express Tribune, в составе ПСЖ из-за травм не сыграли Хвича Кварацхелия, Усман Дембеле, Нуно Мендеш, Магнес Аклиуш и капитан Маркиньос. Ашраф Хакими получил отдых, а Жуан Невеш начал матч на скамейке запасных.

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Несмотря на кадровые потери, команда Луиса Энрике одержала седьмую победу подряд в Лиге 1. После этой победы ПСЖ опережает «Пари ФК» на три очка и возглавляет турнирную таблицу. Серия из 11 побед во всех соревнованиях стала самой длинной для парижан при Энрике, который возглавил клуб в 2023 году.

Нереализованные возможности «Труа»

Во втором тайме «Труа» имел возможность сравнять счет, но Рено Рипар пробил мимо ворот из выгодной позиции. В конце матча Лукас Мароннье забил гол, однако его отменили из-за офсайда.

После международной паузы ПСЖ проведет выездной матч против «Ниццы», а затем дома сыграет с «Ромой» в Лиге чемпионов. В другом матче в субботу «Пари ФК» победил «Осер» со счетом 1:0 и сохранил второе место в чемпионате.

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