民主党赢得美国众议院254个席位——阿纳多卢通讯社

中期选举后，民主党在美国众议院确保获得254个席位，共和党则赢得162个席位。截至11月7日星期六，仍有19场选举尚未确定最终获胜者。民主党还已确保控制国会两院，阿纳多卢通讯社报道。

选区新结果

在加利福尼亚州第14选区，民主党人艾莎·瓦哈卜击败同党候选人梅利莎·埃尔南德斯，赢得完整的两年任期。今年早些时候，瓦哈卜在特别选举中获胜，接替埃里克·斯沃尔韦尔。

在南卡罗来纳州第1选区，民主党人南希·拉科尔击败共和党人珍妮·科斯塔·哈尼卡特，改变了该选区的政党控制权。在已计票99%的情况下，拉科尔获得49.7%的选票，对手获得48.6%。该席位此前由共和党人南希·梅斯担任，后者没有寻求连任。

民主党人斯科特·维纳也在加利福尼亚州第11选区击败民主党人康妮·陈，他将在该选区接替未竞选连任的前众议院议长南希·佩洛西。

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共和党人的胜利

共和党人安东尼·康斯坦蒂诺在纽约州第21选区击败民主党人布莱克·根德比恩，保住了此前由共和党人埃莉斯·斯特凡尼克持有的席位。现任国会议员杰夫·赫德在科罗拉多州第3选区成功连任，击败民主党人德韦恩·罗梅罗。

在亚利桑那州，共和党人马克·兰姆在第5选区击败民主党人伊丽莎白·李，现任国会议员亚伯拉罕·哈马德在第8选区成功连任。现任共和党人马克·哈里斯在北卡罗来纳州第8选区获胜。Decision Desk HQ也预测共和党人马里奥·迪亚斯-巴拉特将在佛罗里达州第26选区获胜，不过美联社当时尚未宣布该场选举的结果。

国会力量分布

在参议院，民主党人与两名和他们共同投票的独立参议员共拥有54个席位，共和党拥有44个席位。阿拉斯加州和密西西比州的选举结果尚未确定。新当选的国会计划于1月3日召开会议，此后共和党将失去在两院的多数席位；在唐纳德·特朗普第二个总统任期的前两年，共和党一直保持这一多数地位。

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