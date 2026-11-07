Демократы обеспечили себе 254 места в Палате представителей США после промежуточных выборов, тогда как республиканцы получили 162 мандата. По состоянию на субботу, 7 ноября, в 19 гонках окончательный победитель еще не был определен. Демократы также уже гарантировали себе контроль над обеими палатами Конгресса, сообщает Anadolu Agency.

Новые результаты в округах

В 14-м округе Калифорнии демократка Айша Вахаб победила однопартийку Мелиссу Эрнандес и получила полный двухлетний срок. Ранее в этом году Вахаб победила на специальных выборах, чтобы заменить Эрика Суолвелла.

В 1-м округе Южной Каролины демократка Нэнси Лакор победила республиканку Дженни Косту Ханикатт, изменив партийный контроль над округом. При подсчете 99% голосов Лакор набрала 49,7%, а ее соперница — 48,6%. Ранее это место представляла республиканка Нэнси Мейс, которая не баллотировалась на переизбрание.

Демократ Скотт Винер также победил демократку Конни Чан в 11-м округе Калифорнии, где он сменит бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая не выдвигалась на новый срок.

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Победы республиканцев

Республиканец Энтони Константино победил демократа Блейка ГендеБьена в 21-м округе Нью-Йорка, сохранив мандат, который ранее принадлежал республиканке Элиз Стефаник. Действующий конгрессмен Джефф Херд переизбрался в 3-м округе Колорадо, победив демократа Дуэйна Ромеро.

В Аризоне республиканец Марк Лэмб победил демократку Элизабет Ли в 5-м округе, а действующий конгрессмен Абрахам Хамаде переизбрался в 8-м округе. В 8-м округе Северной Каролины победил действующий республиканец Марк Харрис. Decision Desk HQ также спрогнозировал победу республиканца Марио Диаса-Баларта в 26-м округе Флориды, однако Associated Press на тот момент не объявило результат в этой гонке.

Расстановка сил в Конгрессе

В Сенате демократы вместе с двумя независимыми сенаторами, которые голосуют вместе с ними, имели 54 места против 44 у республиканцев. Результаты выборов в штатах Аляска и Миссисипи еще не были определены. Новый состав Конгресса должен собраться 3 января, после чего республиканцы потеряют большинство в обеих палатах, которое они удерживали в течение первых двух лет второго президентского срока Дональда Трампа.

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