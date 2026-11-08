В Кракове, Польша, в результате стрельбы на Главной рыночной площади погибли шесть человек, еще 16 получили ранения, некоторые из них — опасные для жизни. По данным Der Spiegel, стрельба произошла в субботу днем в центре города.

Стрельба на Главной рыночной площади

Полиция считает, что 24-летний поляк беспорядочно стрелял по прохожим из автомобиля. Двое полицейских остановили нападавшего несколькими выстрелами. Во время перестрелки они также получили тяжелые ранения от пуль нападавшего.

По словам представительницы полиции Катажины Цисло, стрелок был одет в похожую на военную одежду и использовал военное оружие. В его автомобиле правоохранители нашли значительное количество оружия и боеприпасов.

Среди погибших есть гражданин Великобритании

Среди шести погибших — четыре женщины и двое мужчин. Один из них был гражданином Великобритании. Раненые являются гражданами Германии, Австрии, Великобритании, Португалии и России.

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Вечером полиция нашла в жилище предполагаемого нападавшего еще троих погибших — его родителей и сестру. По предварительным выводам следствия, они также были застрелены.

Следствие проверяет мотив

Следователи устанавливают причины, по которым мужчина открыл огонь. Министр внутренних дел Марцин Кервиньский заявил, что все указывает на возможное влияние на стрелка ультраправой идеологии, и это также будет проверяться в рамках расследования.

Президент Польши Кароль Навроцкий назвал произошедшее беспрецедентным террористическим актом. На следующий день в стране объявили двухдневный траур.

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