Sześć osób zginęło w strzelaninie w Krakowie — Der Spiegel

W Krakowie w Polsce w wyniku strzelaniny na Rynku Głównym zginęło sześć osób, a kolejnych 16 zostało rannych, niektóre z nich są w stanie zagrażającym życiu. Według Der Spiegel, do strzelaniny doszło w sobotę po południu w centrum miasta.

Strzelanina na Rynku Głównym

Policja uważa, że 24-letni Polak strzelał bez wyboru do przechodniów z samochodu. Dwóch policjantów zatrzymało napastnika kilkoma strzałami. Podczas wymiany ognia również odnieśli ciężkie rany od kul napastnika.

Według rzeczniczki policji Katarzyny Cisło, strzelec był ubrany w odzież przypominającą wojskową i używał broni wojskowej. W jego samochodzie funkcjonariusze znaleźli znaczną ilość broni i amunicji.

Wśród zabitych jest obywatel Wielkiej Brytanii

Wśród sześciu zabitych były cztery kobiety i dwóch mężczyzn. Jeden z nich był obywatelem Wielkiej Brytanii. Ranni są obywatelami Niemiec, Austrii, Wielkiej Brytanii, Portugalii i Rosji.

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Wieczorem policja znalazła w mieszkaniu domniemanego napastnika kolejne trzy ciała — jego rodziców i siostry. Według wstępnych ustaleń śledztwa, oni również zostali zastrzeleni.

Śledczy badają motyw

Śledczy ustalają przyczyny, dla których mężczyzna otworzył ogień. Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński oświadczył, że wszystko wskazuje na możliwy wpływ skrajnie prawicowej ideologii na strzelca, co również zostanie sprawdzone w ramach śledztwa.

Prezydent Polski Karol Nawrocki nazwał wydarzenie bezprecedensowym aktem terrorystycznym. Następnego dnia w kraju ogłoszono dwudniową żałobę.

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