克拉科夫枪击事件造成6人死亡——《明镜周刊》

波兰克拉科夫主市场广场发生枪击事件，造成6人死亡，另有16人受伤，其中一些人伤势危及生命。据《明镜周刊》报道，枪击事件发生在周六下午的市中心。

主市场广场发生枪击

警方认为，一名24岁的波兰男子从汽车内向路人无差别开枪。两名警察开数枪制服了袭击者。在交火期间，他们也被袭击者的子弹击中，伤势严重。

警方发言人卡塔日娜·齐斯沃表示，枪手身穿类似军装的服装，并使用了军用武器。执法人员在其汽车内发现了大量武器和弹药。

死者中有一名英国公民

6名死者中有4名女性和2名男性。其中一人是英国公民。伤者为德国、奥地利、英国、葡萄牙和俄罗斯公民。

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当晚，警方在疑似袭击者的住所发现另外3名死者——他的父母和妹妹。根据调查的初步结论，他们也遭枪杀。

调查人员核查动机

调查人员正在查明该男子开枪的原因。内政部长马尔钦·凯尔温斯基表示，一切迹象都表明，极右翼意识形态可能对枪手产生了影响，这也将在调查框架内予以核查。

波兰总统卡罗尔·纳夫罗茨基称该事件为前所未有的恐怖主义行为。次日，该国宣布为期两天的哀悼。

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