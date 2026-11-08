Высокопоставленные представители ВМС США и Корпуса морской пехоты посетили верфь HD Hyundai Heavy Industries в Ульсане, Южная Корея, чтобы оценить ее возможности по строительству военных кораблей. Визит состоялся 4 ноября на фоне совместных усилий Сеула и Вашингтона по возрождению судостроительной промышленности США в рамках инициативы MASGA — Make American Shipbuilding Great Again, сообщает Korea Herald.

Состав американской делегации

В состав делегации вошли помощник министра ВМС США по вопросам энергетики, инфраструктуры и окружающей среды Брендан П. Роджерс, заместитель командующего Корпусом морской пехоты США по вопросам инфраструктуры и логистики генерал-лейтенант Эндрю М. Нибел, а также командующий Силами Корпуса морской пехоты США в Корее генерал-майор Валери А. Джексон.

Согласно подписям к фотографиям, опубликованным на платформе Пентагона Defense Visual Information Distribution Service, американские чиновники оценивали возможности военного судостроения, инфраструктуру объектов и логистическую поддержку в Южной Корее.

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Оценка логистических возможностей

Во время поездки делегация также рассматривала возможности усиления морского обеспечения, повышения оперативной готовности и укрепления союза Южной Кореи и США.

В октябре HD Hyundai заключила соглашение с американской инженерно-строительной компанией Kiewit о создании совместного предприятия для строительства новой верфи в США. Начало строительства запланировано на следующий год, а полномасштабная работа предприятия — на 2029 год.

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