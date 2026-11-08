Wysocy rangą przedstawiciele Marynarki Wojennej USA i Korpusu Piechoty Morskiej USA odwiedzili stocznię HD Hyundai Heavy Industries w Ulsanie w Korei Południowej, aby ocenić jej możliwości budowy okrętów wojskowych. Wizyta odbyła się 4 listopada w ramach wspólnych wysiłków Seulu i Waszyngtonu na rzecz odrodzenia amerykańskiego przemysłu stoczniowego w ramach inicjatywy MASGA — Make American Shipbuilding Great Again, informuje Korea Herald.

Skład amerykańskiej delegacji

W skład delegacji weszli: Brendan P. Rogers, zastępca sekretarza Marynarki Wojennej USA ds. energii, infrastruktury i środowiska; generał porucznik Andrew M. Niebel, zastępca dowódcy Korpusu Piechoty Morskiej USA ds. infrastruktury i logistyki; a także generał major Valerie A. Jackson, dowódca Sił Korpusu Piechoty Morskiej USA w Korei.

Zgodnie z podpisami pod zdjęciami opublikowanymi na platformie Pentagonu Defense Visual Information Distribution Service, amerykańscy urzędnicy oceniali możliwości wojskowego przemysłu stoczniowego, infrastrukturę obiektów oraz wsparcie logistyczne w Korei Południowej.

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Ocena możliwości logistycznych

Podczas podróży delegacja rozważała również możliwości wzmocnienia zabezpieczenia morskiego, zwiększenia gotowości operacyjnej oraz umocnienia sojuszu Korei Południowej i USA.

W październiku HD Hyundai zawarła umowę z amerykańską firmą inżynieryjno-budowlaną Kiewit w sprawie utworzenia spółki joint venture, która zbuduje nową stocznię w USA. Rozpoczęcie budowy zaplanowano na przyszły rok, a pełne uruchomienie zakładu — na 2029 rok.

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