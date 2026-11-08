美国海军和海军陆战队高级官员访问了位于韩国蔚山的HD现代重工业船厂，以评估其建造军舰的能力。此次访问于11月4日进行，正值首尔和华盛顿共同努力在MASGA——“让美国造船业再次伟大”（Make American Shipbuilding Great Again）——倡议框架下振兴美国造船业之际，韩国先驱报报道。

美国代表团组成

代表团成员包括美国海军助理部长布伦丹·P·罗杰斯，负责能源、基础设施和环境事务；美国海军陆战队负责基础设施和后勤事务的副司令安德鲁·M·尼贝尔中将；以及驻韩美国海军陆战队司令瓦莱丽·A·杰克逊少将。

根据五角大楼国防视觉信息分发服务平台发布的照片说明，美国官员评估了韩国的军用造船能力、设施基础设施和后勤支持。

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评估后勤能力

在此次行程中，代表团还研究了加强海上保障、提高战备水平以及巩固韩美同盟的可能性。

10月，HD现代与美国工程建筑公司Kiewit达成协议，成立一家合资企业，在美国建设一座新船厂。施工计划于明年开始，该设施计划于2029年全面投入运营。

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