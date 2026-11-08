В США после масштабного поражения Республиканской партии на промежуточных выборах часть сторонников движения MAGA начала возлагать ответственность на президента Дональда Трампа, его советников и партийное руководство. В Далласе сторонники кандидата в Сенат Кена Пакстона, которого источник называет фаворитом Трампа, говорили о недовольстве президентом и его влиянием на кампанию.

Как сообщает NDTV World, демократы получили большое большинство в обеих палатах Конгресса. В Сенате они могут контролировать до 56 из 100 мест. Демократы также победили во всех общештатных гонках в Техасе и будут контролировать губернаторские должности в семи штатах, где Трамп победил на президентских выборах 2024 года.

Критика внутри MAGA

Собеседники Reuters среди активистов MAGA, правых блогеров, партийных стратегов и христианских националистов называли различные причины неудачи республиканцев. Среди них — высокая стоимость жизни, цены на топливо, война с Ираном, недовольство экономической ситуацией и коррупцией в Вашингтоне. Часть представителей движения также критиковала решение властей отредактировать или не публиковать значительные части материалов расследований, касающихся Джеффри Эпштейна.

Согласно анализу компании PeakMetrics, проведенному для Reuters, более 20% сторонников MAGA в выборке публикаций в X и Reddit выражали сомнения относительно руководства и направления движения. Около половины этой группы продолжали поддерживать MAGA, но уже не видели Трампа его лидером. Другая половина оставалась лояльной президенту, хотя и критиковала его.

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Профессор Университета Мэриленда Дженнифер Голбек, которая анализирует связанные с MAGA публикации с 2016 года, сообщила о снижении активности самых преданных сторонников Трампа. По ее данным, на форуме Patriots.Win количество публикаций и комментариев с января сократилось на 27%.

Трамп ужесточает курс

После выборов Трамп не объявил об изменении политического курса, а повысил Стивена Миллера, одного из главных авторов жесткой иммиграционной политики администрации, до главы аппарата Белого дома вместо Сьюзи Уайлз. Это решение поддержали некоторые влиятельные представители MAGA, которые призывают вернуться к националистической и антииммиграционной программе движения.

В то же время утверждения о якобы фальсификации выборов, которые были одной из центральных тем MAGA после президентских выборов 2020 года, на этот раз почти исчезли из риторики правых инфлюенсеров. По данным организации States United Action, кандидаты, поддерживавшие ложные заявления Трампа о массовых фальсификациях в 2020 году, потерпели значительные поражения: в следующем году они будут занимать как минимум на 41 должность меньше в Конгрессе и органах власти штатов.

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