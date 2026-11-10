Канада восстановила санкции против 11 иранских структур из-за обеспокоенности ядерной программой Тегерана и его отказом сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Это во вторник подтвердила министр иностранных дел Канады Анита Ананд, сообщает Jerusalem Post.

Какие структуры попали под санкции

Ограничения касаются 11 иранских организаций. В перечень входят компании, связанные с закупками для ядерной отрасли, нефтяные компании и банки.

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В Министерстве иностранных дел Канады отметили, что санкции против этих структур ранее были отменены в 2016 году. Это объясняли прогрессом Ирана в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе.

Возобновление ограничений

По данным издания, в 2025 году несоблюдение Ираном требований по инспекциям МАГАТЭ и других ядерных обязательств привело к возобновлению санкций ООН. Впоследствии Канада также восстановила часть санкций против иранских структур.

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