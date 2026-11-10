Kanada przywróciła sankcje wobec 11 irańskich podmiotów z powodu obaw dotyczących programu nuklearnego Teheranu oraz jego odmowy współpracy z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej (MAEA). We wtorek potwierdziła to kanadyjska minister spraw zagranicznych Anita Anand, informuje Jerusalem Post.

Jakie podmioty objęto sankcjami

Ograniczenia dotyczą 11 irańskich organizacji. Na liście znajdują się firmy związane z zakupami dla sektora nuklearnego, spółki naftowe oraz banki.

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Kanadyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaznaczyło, że sankcje wobec tych podmiotów zostały wcześniej zniesione w 2016 roku. Wyjaśniano to postępami Iranu w ramach Wspólnego Kompleksowego Planu Działania dotyczącego jego programu nuklearnego.

Przywrócenie ograniczeń

Według publikacji w 2025 roku nieprzestrzeganie przez Iran wymogów dotyczących inspekcji MAEA oraz innych zobowiązań nuklearnych doprowadziło do przywrócenia sankcji ONZ. Następnie Kanada również przywróciła część sankcji wobec irańskich podmiotów.

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