Канада відновила санкції проти 11 іранських структур — Jerusalem Post

Канада відновила санкції проти 11 іранських структур через занепокоєння ядерною програмою Тегерана та його відмовою співпрацювати з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ). Це у вівторок підтвердила міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд, повідомляє Jerusalem Post.

Які структури потрапили під санкції

Обмеження стосуються 11 іранських організацій. До переліку входять компанії, пов’язані із закупівлями для ядерної галузі, нафтові компанії та банки.

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У Міністерстві закордонних справ Канади зазначили, що санкції проти цих структур раніше скасували у 2016 році. Це пояснювали прогресом Ірану в межах Спільного всеосяжного плану дій щодо ядерної програми.

Поновлення обмежень

За даними видання, у 2025 році недотримання Іраном вимог щодо інспекцій МАГАТЕ та інших ядерних зобов’язань призвело до поновлення санкцій ООН. Згодом Канада також відновила частину санкцій проти іранських структур.

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