Два космических аппарата миссии NASA ESCAPADE выполнили облет Земли с включением двигателей, чтобы изменить траекторию на пути к Марсу. Первый аппарат совершил маневр 7 ноября, второй — 9 ноября. В NASA сообщили, что оба включения двигателей прошли успешно.

Облет Земли с включением двигателей

Во время сближения с Землей аппараты использовали ее гравитацию для изменения траектории и одновременно включили двигатели, усилив эффект маневра. Исполняющая обязанности заместителя директора по полетам в подразделении гелиофизики NASA Асал Насери заявила, что это первый случай, когда агентство применило облет Земли с включением двигателей, чтобы направить космический аппарат к Марсу.

Как сообщает Space.com, после нескольких незначительных корректировок курса ESCAPADE должна продолжить полет к Марсу; прибытие ожидается в сентябре 2027 года. Руководитель миссии Роб Лиллис из Калифорнийского университета в Беркли отметил, что ранее ни одна миссия NASA не выполняла такого маневра, поскольку для большинства полетов он не нужен.

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Петлеобразная траектория

Аппараты ESCAPADE запустили в ноябре 2025 года во время второго полета ракеты New Glenn компании Blue Origin. Изначально миссию планировали запустить в октябре 2024 года, когда Земля и Марс находились в благоприятном взаимном положении. Однако задержки с ракетой вынудили пропустить это стартовое окно.

Вместо ожидания следующего окна специалисты разработали петлеобразную траекторию, которая вернула два зонда к Земле в начале ноября 2026 года. Во время путешествия аппараты также исследовали дальний хвост магнитного поля Земли. По словам Лиллиса, они одновременно зафиксировали его структуру, движение магнитного поля и потоки плазмы на расстоянии около 1,91 млн километров от планеты.

Каждый из двух аппаратов имеет размер примерно с два холодильника и оснащен тремя научными приборами и камерами. Их оборудование предназначено для изучения магнитного поля Марса, на которое влияют заряженные частицы Солнца, атмосфера планеты и участки сильно намагниченной коры.

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