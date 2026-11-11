Великобритания представила Northern Navies Initiative — оборонную структуру, которая должна объединить морские возможности десяти стран Северной Европы, включая безэкипажные системы и военные корабли. Инициатива предусматривает создание общей системы наблюдения для реагирования на морские угрозы, которые европейские государства связывают с Российской Федерацией — государством-агрессором.

В инициативу входят Королевский военно-морской флот Великобритании и девять государств Объединенных экспедиционных сил: Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия и Швеция. Как сообщает Al Jazeera, соглашение подписали во вторник.

Совместимость систем

Новый механизм предусматривает сеть автономных систем с современными сенсорами для улучшения обнаружения и отслеживания подводной активности. В Королевском военно-морском флоте Великобритании заявили, что совместимость систем позволит кораблям стран-участниц передавать друг другу оперативную ответственность без потери темпа операции.

Кроме того, одна корабельная группа сможет управлять союзными сенсорами и безэкипажными судами, а военные корабли смогут ремонтироваться, заправляться и пополнять запасы в портах государств-партнеров. Будущие автономные платформы должны подключаться к системам командования и контроля других участников, формируя единую морскую силу вместо десяти отдельных.

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Дроны и защита инфраструктуры

Лондон планирует потратить 90 млн фунтов стерлингов, или 121 млн долларов, на дроны, сенсоры и системы искусственного интеллекта. По замыслу британской стороны, эти средства должны помочь Королевскому флоту противодействовать подводным угрозам в Северной Атлантике и защищать критическую инфраструктуру.

По данным Al Jazeera, которая ссылается на The Guardian, министр оборонной готовности Великобритании Люк Поллард заявил, что активность российского флота вблизи страны за первые девять месяцев года выросла на 41%. На конференции International Sea Power на борту авианосца Prince of Wales в Осло он сказал, что британские дроны должны взаимодействовать с британскими, датскими и норвежскими кораблями.

В заявлении британского флота отмечается, что инициатива должна реагировать на враждебную активность ниже порога вооруженного конфликта, в частности на риски для критической подводной инфраструктуры, вредоносную деятельность на морском дне и другие формы гибридной агрессии. Россия ранее отрицала обвинения в создании морских угроз для европейских стран и в нацеливании на подводные кабели.

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