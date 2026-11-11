英国推出10国海上防务倡议——半岛电视台

英国推出了“北方海军倡议”（Northern Navies Initiative）——一项旨在整合北欧10个国家海上能力的防务框架，其中包括无人系统和军舰。该倡议 предусматривает建立联合监视系统，以应对欧洲国家与作为侵略国的俄罗斯联邦相关联的海上威胁。

该倡议包括英国皇家海军以及联合远征军的9个国家：丹麦、爱沙尼亚、芬兰、冰岛、拉脱维亚、立陶宛、荷兰、挪威和瑞典。据半岛电视台报道，该协议于周二签署。

系统互操作性

这一新机制 предусматривает建立配备先进传感器的自主系统网络，以改善对水下活动的探测和追踪。英国皇家海军表示，系统互操作性将使参与国舰艇能够在不降低行动节奏的情况下相互移交作战责任。

此外，一个舰艇编队将能够控制盟友的传感器和无人船只，军舰则能够在伙伴国港口进行维修、补给燃料和补充物资。未来的自主平台应接入其他参与方的指挥与控制系统，形成一支统一的海上力量，而非10支彼此独立的力量。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

无人机与基础设施保护

伦敦计划投入9000万英镑，即1.21亿美元，用于无人机、传感器和人工智能系统。根据英方设想，这些装备应帮助皇家海军应对北大西洋的水下威胁并保护关键基础设施。

据半岛电视台援引《卫报》报道，英国国防战备大臣卢克·波拉德表示，今年前9个月，俄罗斯舰队在英国附近的活动增加了41%。他在奥斯陆“威尔士亲王”号航空母舰上举行的国际海权会议上表示，英国无人机应与英国、丹麦和挪威舰艇协同运作。

英国海军在声明中指出，该倡议旨在应对低于武装冲突门槛的敌对活动，包括针对关键水下基础设施的风险、海床上的有害活动以及其他形式的混合侵略。俄罗斯此前否认有关其对欧洲国家构成海上威胁以及将水下电缆作为目标的指控。

关注我们在