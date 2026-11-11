Wielka Brytania przedstawiła Northern Navies Initiative — strukturę obronną, która ma połączyć zdolności morskie dziesięciu państw Europy Północnej, w tym systemy bezzałogowe i okręty wojenne. Inicjatywa zakłada stworzenie wspólnego systemu obserwacji w celu reagowania na zagrożenia morskie, które państwa europejskie wiążą z Federacją Rosyjską — państwem-agresorem.

Do inicjatywy należą Królewska Marynarka Wojenna Wielkiej Brytanii oraz dziewięć państw Połączonych Sił Ekspedycyjnych: Dania, Estonia, Finlandia, Islandia, Łotwa, Litwa, Niderlandy, Norwegia i Szwecja. Jak informuje Al Jazeera, porozumienie podpisano we wtorek.

Kompatybilność systemów

Nowy mechanizm przewiduje sieć autonomicznych systemów z nowoczesnymi sensorami, aby poprawić wykrywanie i śledzenie aktywności podwodnej. W Królewskiej Marynarce Wojennej Wielkiej Brytanii oświadczono, że kompatybilność systemów pozwoli okrętom państw uczestniczących przekazywać sobie nawzajem odpowiedzialność operacyjną bez utraty tempa operacji.

Ponadto jedna grupa okrętowa będzie mogła kontrolować sojusznicze sensory i jednostki bezzałogowe, a okręty wojenne będą mogły być naprawiane, tankowane i uzupełniać zapasy w portach państw partnerskich. Przyszłe autonomiczne platformy mają łączyć się z systemami dowodzenia i kontroli innych uczestników, tworząc jedną siłę morską zamiast dziesięciu odrębnych.

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Drony i ochrona infrastruktury

Londyn planuje wydać 90 mln funtów szterlingów, czyli 121 mln dolarów, na drony, sensory i systemy sztucznej inteligencji. Zgodnie z założeniem strony brytyjskiej środki te mają pomóc Królewskiej Marynarce Wojennej przeciwdziałać zagrożeniom podwodnym na Północnym Atlantyku i chronić infrastrukturę krytyczną.

Według Al Jazeery, która powołuje się na The Guardian, brytyjski minister ds. gotowości obronnej Luke Pollard oświadczył, że aktywność rosyjskiej floty w pobliżu kraju w pierwszych dziewięciu miesiącach roku wzrosła o 41%. Na konferencji International Sea Power na pokładzie lotniskowca Prince of Wales w Oslo powiedział, że brytyjskie drony powinny współdziałać z brytyjskimi, duńskimi i norweskimi okrętami.

W oświadczeniu brytyjskiej marynarki wskazano, że inicjatywa ma reagować na wrogą aktywność poniżej progu konfliktu zbrojnego, w tym na zagrożenia dla krytycznej infrastruktury podwodnej, szkodliwą działalność na dnie morskim oraz inne formy agresji hybrydowej. Rosja wcześniej zaprzeczała oskarżeniom o stwarzanie zagrożeń morskich dla państw europejskich i celowanie w podwodne kable.

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