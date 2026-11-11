В Великобритании телекомпания ITV планирует сократить расходы на £30 млн в 2026 году из-за падения рекламных доходов. Как сообщает The Guardian, £25 млн временной экономии придутся на производство контента, еще £5 млн — на другие направления работы компании.

Прогноз падения рекламы

ITV ожидает, что в последнем квартале года рекламные поступления ее телевизионного и стримингового подразделения сократятся на 5–10%, хотя этот период обычно является активным из-за рождественского сезона. По итогам всего года компания прогнозирует снижение продаж рекламы на 2–3%.

Сокращение бюджета на контент преимущественно затронет небольшие заказы внешним производителям: их, по информации издания, могут перенести на 2027 год. ITV отметила, что планируемая экономия не предусматривает сокращения персонала.

Генеральный директор ITV Кэролин Макколл связала ослабление спроса на рекламу с макроэкономической неопределенностью, а также с ростом цифровой рекламы на глобальных стриминговых платформах. Она также упомянула новые правила, ограничившие телевизионную рекламу менее полезных продуктов до 21:00.

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Продажу бизнеса Sky проверяют регуляторы

ITV согласовала продажу телевизионного и стримингового бизнеса компании Sky за £1,6 млрд. В компании сообщили, что сделка продвигается по плану, а ее завершение, как и прежде, ожидается во второй половине 2027 года. После продажи у ITV останется студийное подразделение, производящее программы для вещателей и стриминговых сервисов.

На прошлой неделе министр культуры Лиза Нэнди выдала уведомление о вмешательстве в общественных интересах, что стало основанием для проверки сделки регулятором Ofcom и Управлением по конкуренции и рынкам. Нэнди выразила обеспокоенность тем, что объединенные вещатели могут обеспечивать около 86% просмотров линейных новостных и общественно-политических программ в Великобритании. Sky принадлежит американской Comcast.

Акции ITV в начале торгов 11 ноября падали на 5%, а с начала года компания потеряла примерно пятую часть рыночной стоимости. В то же время доход студийного подразделения за первые девять месяцев года снизился на 1%.

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