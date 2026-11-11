ITV скоротить витрати на £30 млн — The Guardian

У Великій Британії телекомпанія ITV планує скоротити витрати на £30 млн у 2026 році через спад рекламних доходів. Як повідомляє The Guardian, £25 млн тимчасових заощаджень припаде на виробництво контенту, ще £5 млн — на інші напрями роботи компанії.

Прогноз падіння реклами

ITV очікує, що в останньому кварталі року рекламні надходження її телевізійного та стримінгового підрозділу зменшаться на 5–10%, хоча цей період зазвичай є активним через різдвяний сезон. За підсумками всього року компанія прогнозує зниження продажів реклами на 2–3%.

Скорочення бюджету на контент переважно позначиться на невеликих замовленнях зовнішнім виробникам: їх, за інформацією видання, можуть перенести на 2027 рік. ITV зазначила, що запланована економія не передбачає скорочення персоналу.

Генеральна директорка ITV Керолін Макколл пов’язала послаблення попиту на рекламу з макроекономічною невизначеністю, а також зі зростанням цифрової реклами на глобальних стримінгових платформах. Вона також згадала нові правила, що обмежили телевізійну рекламу менш корисних продуктів до 21:00.

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Продаж бізнесу Sky перевіряють регулятори

ITV погодила продаж телевізійного та стримінгового бізнесу компанії Sky за £1,6 млрд. У компанії повідомили, що угода просувається за планом і її завершення, як і раніше, очікують у другій половині 2027 року. Після продажу в ITV залишиться студійний підрозділ, що виробляє програми для мовників і стримінгових сервісів.

Минулого тижня міністерка культури Ліза Ненді видала повідомлення про втручання в суспільних інтересах, що стало підставою для перевірки угоди регулятором Ofcom і Управлінням з питань конкуренції та ринків. Ненді висловила занепокоєння, що об’єднані мовники можуть забезпечувати близько 86% переглядів лінійних новин і програм про поточні події у Великій Британії. Sky належить американській Comcast.

Акції ITV на початку торгів 11 листопада падали на 5%, а від початку року компанія втратила приблизно п’яту частину ринкової вартості. Водночас дохід студійного підрозділу за перші дев’ять місяців року знизився на 1%.

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