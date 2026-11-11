英国电视公司ITV计划在2026年削减3000万英镑成本，原因是广告收入下降。据《卫报》报道，其中2500万英镑的临时节省将来自内容制作，另外500万英镑将来自公司其他业务领域。

广告下滑预测

ITV预计，其电视和流媒体部门在今年最后一个季度的广告收入将减少5%至10%，尽管由于圣诞节季节，这一时期通常较为活跃。该公司预计，全年广告销售额将下降2%至3%。

内容预算的削减将主要影响向外部制作方下达的小型订单；据该报消息，这些订单可能被推迟至2027年。ITV表示，计划中的节省不涉及裁员。

ITV首席执行官卡罗琳·麦考尔将广告需求走弱归因于宏观经济不确定性，以及全球流媒体平台数字广告的增长。她还提到，新规定限制了晚上9点前播放不太健康产品的电视广告。

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向Sky出售业务正接受监管机构审查

ITV已同意以16亿英镑将其电视和流媒体业务出售给Sky。该公司表示，交易正按计划推进，预计仍将在2027年下半年完成。出售后，ITV将保留其工作室部门，该部门为广播公司和流媒体服务制作节目。

上周，文化大臣丽莎·南迪发布了一项公共利益干预通知，成为监管机构Ofcom和竞争与市场管理局审查该交易的依据。南迪担忧，合并后的广播公司可能占英国线性新闻和时事节目观看量的约86%。Sky隶属于美国康卡斯特公司。

ITV股价在11月11日开盘时下跌5%，该公司自年初以来已损失约五分之一的市值。同时，其工作室部门在今年前九个月的收入下降了1%。

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