W Wielkiej Brytanii nadawca ITV planuje obniżyć koszty o 30 mln funtów w 2026 roku z powodu spadku przychodów z reklam. Jak podaje The Guardian, 25 mln funtów tymczasowych oszczędności przypadnie na produkcję treści, a kolejne 5 mln funtów — na inne obszary działalności firmy.

Prognoza spadku reklam

ITV oczekuje, że w ostatnim kwartale roku wpływy reklamowe jej działu telewizyjnego i streamingowego spadną o 5–10%, choć okres ten jest zwykle aktywny ze względu na sezon świąteczny. W skali całego roku firma prognozuje spadek sprzedaży reklam o 2–3%.

Zmniejszenie budżetu na treści dotknie przede wszystkim niewielkich zleceń dla zewnętrznych producentów, które — według publikacji — mogą zostać przeniesione na 2027 rok. ITV zaznaczyło, że planowane oszczędności nie przewidują redukcji zatrudnienia.

Dyrektorka generalna ITV Carolyn McCall powiązała osłabienie popytu na reklamy z niepewnością makroekonomiczną, a także ze wzrostem reklamy cyfrowej na globalnych platformach streamingowych. Wspomniała również o nowych przepisach, które ograniczyły reklamy telewizyjne mniej zdrowych produktów przed godziną 21:00.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Sprzedaż biznesu Sky sprawdzana przez regulatorów

ITV uzgodniło sprzedaż biznesu telewizyjnego i streamingowego firmie Sky za 1,6 mld funtów. Firma poinformowała, że transakcja postępuje zgodnie z planem, a jej finalizacja nadal jest oczekiwana w drugiej połowie 2027 roku. Po sprzedaży w ITV pozostanie dział studyjny, który produkuje programy dla nadawców i serwisów streamingowych.

W ubiegłym tygodniu minister kultury Lisa Nandy wydała zawiadomienie o interwencji w interesie publicznym, co stało się podstawą do zbadania transakcji przez regulatora Ofcom i Urząd ds. Konkurencji i Rynków. Nandy wyraziła obawy, że połączeni nadawcy mogą zapewniać około 86% oglądalności linearnych programów informacyjnych i publicystycznych w Wielkiej Brytanii. Sky należy do amerykańskiej firmy Comcast.

Akcje ITV spadały o 5% na początku handlu 11 listopada, a od początku roku firma straciła około jednej piątej swojej wartości rynkowej. Jednocześnie przychody działu studyjnego w pierwszych dziewięciu miesiącach roku spadły o 1%.

Czytaj nas na