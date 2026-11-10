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Dwa aparaty NASA ESCAPADE wykonały manewr w pobliżu Ziemi w drodze na Marsa — Space.com

Fedir Krysztowski 10 listopada 2026 13:14
Dwa aparaty NASA ESCAPADE wykonały manewr w pobliżu Ziemi w drodze na Marsa — Space.com

Dwa statki kosmiczne misji NASA ESCAPADE wykonały przelot obok Ziemi z włączeniem silników, aby zmienić trajektorię w drodze na Marsa. Pierwszy aparat wykonał manewr 7 listopada, a drugi — 9 listopada. NASA poinformowała, że oba uruchomienia silników przebiegły pomyślnie.

Przelot obok Ziemi z włączeniem silników

Podczas zbliżenia do Ziemi aparaty wykorzystały jej grawitację do zmiany trajektorii, a jednocześnie uruchomiły silniki, wzmacniając efekt manewru. Pełniąca obowiązki zastępczyni dyrektora ds. lotów w dziale heliofizyki NASA Asal Naseri oświadczyła, że był to pierwszy przypadek, gdy agencja zastosowała przelot obok Ziemi z włączeniem silników, aby skierować statek kosmiczny na Marsa.

Jak informuje Space.com, po kilku niewielkich korektach kursu ESCAPADE ma kontynuować lot na Marsa; przylot jest oczekiwany we wrześniu 2027 roku. Kierownik misji Rob Lillis z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley zaznaczył, że wcześniej żadna misja NASA nie wykonała takiego manewru, ponieważ dla większości lotów nie jest on potrzebny.

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Trajektoria w kształcie pętli

Aparaty ESCAPADE wystrzelono w listopadzie 2025 roku podczas drugiego lotu rakiety New Glenn firmy Blue Origin. Początkowo misję planowano wystrzelić w październiku 2024 roku, gdy Ziemia i Mars znajdowały się w korzystnym wzajemnym położeniu. Jednak opóźnienia związane z rakietą zmusiły do pominięcia tego okna startowego.

Zamiast czekać na kolejne okno, specjaliści opracowali trajektorię w kształcie pętli, która sprowadziła dwie sondy z powrotem w pobliże Ziemi na początku listopada 2026 roku. Podczas podróży aparaty badały również odległy ogon ziemskiego pola magnetycznego. Według Lillisa jednocześnie zarejestrowały jego strukturę, ruch pola magnetycznego oraz przepływy plazmy w odległości około 1,91 mln kilometrów od planety.

Każdy z dwóch aparatów ma rozmiar mniej więcej dwóch lodówek i jest wyposażony w trzy instrumenty naukowe oraz kamery. Ich przyrządy są przeznaczone do badania pola magnetycznego Marsa, na które wpływają naładowane cząstki Słońca, atmosfera planety oraz obszary silnie namagnesowanej skorupy.

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