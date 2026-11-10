NASA“ESCAPADE”任务的两台航天器在掠过地球时启动发动机，以改变前往火星途中的轨迹。第一台航天器于11月7日完成机动，第二台于11月9日完成。NASA表示，两次发动机点火均取得成功。

启动发动机掠过地球

在接近地球期间，两台航天器利用地球引力改变轨迹，同时启动发动机，增强了机动效果。NASA日球物理部门代理飞行副主任阿萨尔·纳塞里表示，这是该机构首次使用启动发动机的地球掠飞方式，将航天器送往火星。

据Space.com报道，在进行几次小幅航向修正后，ESCAPADE将继续飞往火星；预计于2027年9月抵达。加州大学伯克利分校的任务负责人罗布·利利斯指出，此前没有任何NASA任务执行过这种机动，因为大多数飞行并不需要这样做。

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环形轨迹

ESCAPADE航天器于2025年11月在蓝色起源公司New Glenn火箭的第二次飞行中发射。该任务最初计划于2024年10月发射，当时地球和火星处于有利的相对位置。然而，火箭延误迫使任务错过了这一发射窗口。

专家没有等待下一个窗口，而是设计了一条环形轨迹，使两台探测器于2026年11月初返回地球附近。在旅途中，航天器还研究了地球磁场的遥远尾部。利利斯表示，它们在距地球约191万公里处同时记录了其结构、磁场运动和等离子体流。

两台航天器中的每一台大小约相当于两台冰箱，配备了三台科学仪器和摄像机。其设备用于研究火星磁场，该磁场受到来自太阳的带电粒子、火星大气以及强磁化地壳区域的影响。

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