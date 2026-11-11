В Париже капитан сборной Франции Антуан Дюпон выйдет на позиции флай-хава в матче Чемпионата наций против Южно-Африканской Республики. Игра с действующими чемпионами мира состоится в пятницу, 13 ноября, на «Стад де Франс», сообщает BBC Sport.

Проблемы Франции на позиции флай-хава

Дюпон обычно играет скрам-хавом, а его опыт выступлений на позиции флай-хава ограничивается несколькими матчами за «Тулузу». Тренер французов Фабьен Галтье выбрал его из-за отсутствия Матьё Жалибера, Ромена Нтамака, Тома Рамоса и Антуана Астоя.

Ожидалось, что на этой позиции может сыграть другой скрам-хав Максим Люку. Он вышел на замену Нтамаку после травмы плеча, которую тот получил на 32-й минуте матча против Фиджи, завершившегося победой Франции со счетом 54:17. У Люку также есть недавний опыт игры флай-хавом на клубном уровне: в прошлом месяце он вышел в стартовом составе «Бордо-Бегля» на матч против «Глостера».

Дюпон уже закрывал позицию флай-хава в «Тулузе» во время кадрового кризиса в сезоне 2023-24. В стартовом составе Франции против ЮАР он сыграет вместе с Люку, который займет позицию скрам-хава.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Составы команд перед матчем

Галтье также включил в стартовый состав хукера Жюльена Маршана и восьмого номера Грегори Олдритта, который не попал в заявку Франции на Кубок шести наций этого года. По данным BBC Sport, эти решения должны помочь французам противостоять силе форвардов ЮАР.

Главный тренер южноафриканцев Расси Эрасмус заявил, что инстинктивная игра Дюпона сложна для соперников. В составе ЮАР после победы над Италией со счетом 66:7 произошла одна замена: Вилко Лоу заменил Томаса дю Туа.

Сборная ЮАР выиграла девять из последних 10 тест-матчей против Франции. Среди этих побед — матч прошлой осенью, в котором южноафриканцы играли в меньшинстве, а также четвертьфинал Кубка мира 2023 года, выигранный с преимуществом в одно очко.

Читай нас в