W Paryżu kapitan reprezentacji Francji Antoine Dupont zagra na pozycji łącznika ataku w meczu Championship of Nations przeciwko Republice Południowej Afryki. Spotkanie z aktualnymi mistrzami świata odbędzie się w piątek, 13 listopada, na Stade de France, informuje BBC Sport.

Problemy Francji na pozycji łącznika ataku

Dupont zazwyczaj gra jako łącznik młyna, a jego doświadczenie na pozycji łącznika ataku ogranicza się do kilku meczów w Tuluzie. Trener Francuzów Fabien Galthié wybrał go ze względu na nieobecność Matthieu Jaliberta, Romaina Ntamacka, Thomasa Ramosa i Antoine'a Hastoya.

Oczekiwano, że na tej pozycji może zagrać inny łącznik młyna, Maxime Lucu. Zastąpił Ntamacka po kontuzji barku, której ten doznał w 32. minucie meczu z Fidżi, wygranego przez Francję 54:17. Lucu ma również niedawne doświadczenie gry na pozycji łącznika ataku na poziomie klubowym: w ubiegłym miesiącu wyszedł w podstawowym składzie Bordeaux-Bègles na mecz z Gloucester.

Dupont już wcześniej obsadzał pozycję łącznika ataku w Tuluzie podczas kryzysu kadrowego w sezonie 2023-24. W podstawowym składzie Francji przeciwko RPA zagra obok Lucu, który zajmie pozycję łącznika młyna.

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Składy drużyn przed meczem

Galthié włączył również do podstawowego składu młynarza Juliena Marchanda oraz wiązacza Grégory'ego Alldritta, który nie znalazł się w składzie Francji na tegoroczny Puchar Sześciu Narodów. Według BBC Sport decyzje te mają pomóc Francuzom przeciwstawić się sile formacji młyna RPA.

Główny trener RPA Rassie Erasmus oświadczył, że instynktowna gra Duponta jest trudna dla rywali. W składzie RPA po zwycięstwie 66:7 nad Włochami nastąpiła jedna zmiana: Wilco Louw zastąpił Thomasa du Toita.

Reprezentacja RPA wygrała dziewięć z ostatnich 10 meczów testowych z Francją. Wśród tych zwycięstw jest mecz z ubiegłej jesieni, w którym Południowoafrykańczycy grali w osłabieniu, a także ćwierćfinał Pucharu Świata 2023, wygrany jednym punktem.

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