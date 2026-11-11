Капітан Франції Дюпон зіграє флай-хавом проти ПАР — BBC Sport

У Парижі, Франція, капітан збірної Франції Антуан Дюпон вийде на позиції флай-хава у матчі Чемпіонату націй проти Південно-Африканської Республіки. Гра з чинними чемпіонами світу відбудеться в п’ятницю, 13 листопада, на «Стад де Франс», повідомляє BBC Sport.

Проблеми Франції на позиції флай-хава

Дюпон зазвичай грає скрам-хавом, а його досвід виступів на позиції флай-хава обмежується кількома матчами за «Тулузу». Тренер французів Фаб’єн Галтьє обрав його через відсутність Маттьє Жалібера, Ромена Нтамака, Тома Рамоса та Антуана Астоя.

Очікувалося, що на цій позиції може зіграти інший скрам-хав Максим Люку. Він вийшов на заміну Нтамаку після травми плеча, якої той зазнав на 32-й хвилині матчу проти Фіджі, завершеного перемогою Франції з рахунком 54:17. Люку також має недавній досвід гри флай-хавом на клубному рівні: минулого місяця він вийшов у стартовому складі «Бордо-Бегля» на матч проти «Глостера».

Дюпон уже закривав позицію флай-хава в «Тулузі» під час кадрової кризи в сезоні 2023–24. У стартовому складі Франції проти ПАР він гратиме разом із Люку, який займе позицію скрам-хава.

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Склади команд перед матчем

Галтьє також включив до стартового складу хукера Жульєна Маршана та восьмого номера Грегорі Олдрітта, який не потрапив до заявки Франції на цьогорічний Кубок шести націй. За даними BBC Sport, ці рішення мають допомогти французам протидіяти силі форвардів ПАР.

Головний тренер південноафриканців Расі Ерасмус заявив, що інстинктивна гра Дюпона є складною для суперників. У складі ПАР після перемоги над Італією з рахунком 66:7 відбулася одна зміна: Вілко Лоу замінив Томаса дю Туа.

Збірна ПАР виграла дев’ять із останніх десяти тест-матчів проти Франції. Серед цих перемог — матч минулої осені, у якому південноафриканці грали в меншості, а також чвертьфінал Кубка світу 2023 року, виграний з перевагою в одне очко.

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