在巴黎，法国队队长安托万·杜邦将在对阵南非共和国的国家锦标赛比赛中担任飞卫。与现任世界冠军的比赛将于11月13日星期五在法兰西体育场举行，BBC体育报道。

法国在飞卫位置上的问题

杜邦通常司职司克兰半卫，他担任飞卫的经验仅限于代表图卢兹参加的几场比赛。由于马蒂厄·贾利贝尔、罗曼·恩塔马克、托马·拉莫斯和安托万·阿斯托伊缺阵，法国队主教练法比安·加尔捷选择了他。

原本预计另一名司克兰半卫马克西姆·吕屈可能会担任这一位置。在法国以54比17战胜斐济的比赛中，恩塔马克在第32分钟肩部受伤后，吕屈替补出场。吕屈近期也有在俱乐部层面担任飞卫的经验：上个月，他代表波尔多-贝格勒首发出战对阵格洛斯特的比赛。

在2023-24赛季出现人员危机期间，杜邦曾在图卢兹担任飞卫。法国队对阵南非的首发阵容中，他将与吕屈搭档，后者将担任司克兰半卫。

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赛前球队阵容

加尔捷还将钩球员朱利安·马尔尚和8号位格雷戈里·阿尔德里特列入首发阵容，后者未入选法国队今年的六国赛名单。据BBC体育报道，这些决定旨在帮助法国队抗衡南非前锋群的力量。

南非队主教练拉西·埃拉斯穆斯表示，杜邦凭借本能进行的比赛方式令对手难以应对。南非队在以66比7战胜意大利后，阵容只有一处变动：威尔科·劳取代托马斯·杜托伊。

南非队在最近10场对阵法国的测试赛中赢了9场。这些胜利包括去年秋天的一场比赛，当时南非队少一人作战；还包括2023年世界杯四分之一决赛，南非队以一分优势获胜。

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