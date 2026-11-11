Синод Евангелической церкви Германии в Вюрцбурге принял руководящее предложение по укреплению демократии через образовательную работу и создание пространств для встреч, прежде всего в сельских и структурно слабых регионах. Документ под названием «Несмотря ни на что: вера, надежда, любовь — укрепление демократии церковью и диаконией» приняли 128 делегатов, сообщает Tagesschau.

Образование и пространство для диалога

Принятое предложение должно стать ориентиром для региональных церквей. В нем нет партийно-политических позиций: акцент сделан на образовательной деятельности и роли церкви в защите демократии. Социальный психолог Харальд Вельцер, выступивший перед делегатами, подчеркнул, что демократии необходимы личное общение и пространства для уважительной дискуссии. По его мнению, именно церковь может предоставлять такие возможности.

Окончательные решения по практической реализации предложения будут принимать отдельные региональные церкви, поскольку Евангелическая церковь Германии имеет федеративную структуру. Участники синода также признали, что ресурсы на недвижимость и персонал становятся более ограниченными, поэтому церквям необходимо будет определять приоритеты.

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Граница в отношении ненависти к людям

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал христиан защищать демократию, верховенство права и человеческое достоинство. Он также заявил, что секуляризация церквей имеет последствия не только для религиозных институтов, но и для общества, поскольку фундаменталистские, популистские и экстремистские движения привлекают людей собственными обещаниями спасения.

Председатель Совета Евангелической церкви Германии, гамбургская епископ Кирстен Ферс, заявила, что успехи на выборах не меняют несовместимости ненависти к людям с Евангелием. Она также высказалась за то, чтобы компетентные государственные органы рассмотрели возможность запрета партии «Альтернатива для Германии».

В руководящем предложении указано, что враждебность к отдельным группам людей и этнический национализм несовместимы с церковными должностями или ответственной деятельностью. Региональным церквям должен помочь ориентир по применению этого положения. В то же время Ферс подчеркнула, что общего контроля убеждений быть не должно, а решающими должны быть позиция и действия человека на конкретной должности.

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