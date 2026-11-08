Японская гольфистка Шури Сакума завоевала свой первый титул LPGA, выиграв турнир Japan Classic на поле Minori Course клуба Taiheiyo неподалёку от Токио. 23-летняя спортсменка завершила соревнования с результатом 20 ударов ниже пара и опередила ближайшую преследовательницу на четыре удара, сообщает The Express Tribune.

Восемь бёрди в финальном раунде

В заключительном раунде Сакума сыграла за 64 удара, или восемь ниже пара, не допустив ни одного богги. В начале дня она уступала лидеру Аки Иваи три удара, однако сумела выйти вперёд благодаря серии из пяти бёрди подряд. Всего на последних восьми лунках японка оформила шесть бёрди.

Сакума рассказала, что после бёрди на 13-й лунке увидела на табло, что делит первое место. По её словам, это помогло ей вернуть уверенность в паттинге и успешно пройти оставшуюся часть дистанции.

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Пятая победа в сезоне

Этот успех стал для Сакумы пятой победой в сезоне и второй подряд в японском туре. Второе место заняла Аки Иваи, которая опередила Эрику Хару на один удар. Юна Араки и представительница Таиланда Арпичая Юбол отстали от Хары ещё на один удар.

Действующая победительница турнира Наса Хатаока, имеющая семь титулов LPGA, завершила соревнования в семи ударах от лидера. Вторая в мировом рейтинге гольфистка из Таиланда Джино Титикул финишировала с общим результатом минус четыре. Победа даёт Сакуме право оформить членство в LPGA, однако спортсменка заявила, что ещё не приняла решение по этому поводу.

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