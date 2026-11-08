日本高尔夫球手佐久间朱莉在东京附近太平洋俱乐部Minori球场赢得Japan Classic赛事，夺得个人首个LPGA冠军。这位23岁的运动员以低于标准杆20杆完成比赛，并以4杆优势领先最接近的追赶者，据《The Express Tribune》报道。

决赛轮抓下八只小鸟

在最后一轮中，佐久间打出64杆，即低于标准杆8杆，且没有出现任何柏忌。当天开始时，她落后领先者岩井明爱3杆，但凭借连续5只小鸟球成功取得领先。日本选手在最后8个洞中总共抓下6只小鸟。

佐久间表示，在第13洞抓下小鸟球后，她在记分牌上看到自己并列第一。她说，这帮助她重拾推杆信心，并顺利完成了剩余赛程。

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赛季第五场胜利

这场胜利是佐久间本赛季第五场胜利，也是她在日本巡回赛中的连续第二场胜利。岩井明爱获得第二名，以1杆优势领先埃里卡·原。尤娜·荒木和泰国选手阿皮查娅·尤博尔则又落后原1杆。

卫冕冠军畑冈奈纱拥有7个LPGA冠军头衔，最终落后领先者7杆。世界排名第二的泰国高尔夫球手吉诺·提蒂库尔以总成绩低于标准杆4杆完赛。这场胜利使佐久间有资格获得LPGA会员资格，但她表示尚未就此作出决定。

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