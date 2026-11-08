Испанец Джон Рам победил на турнире Abu Dhabi Aldar Championship в Абу-Даби, ОАЭ, в своем дебютном выступлении. На поле Yas Links он опередил ближайшего преследователя на два удара.

В борьбе за титул Рам опередил, в частности, североирландца Рори Макилроя и англичанина Тиррелла Хаттона. Именно Хаттон занял второе место и играл вместе с Рамом в финальном раунде. Для него это второе второе место на турнире за последние три года.

Шестая победа в Rolex Series

Как сообщает The National, Рам завоевал рекордный шестой титул в серии Rolex Series. Это также его первая победа в DP World Tour более чем за три с половиной года — после триумфа на Masters 2023 года.

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На протяжении большей части этого периода испанец играл в LIV Golf. Ранее в этом году он завершил сотрудничество с этой серией и вернулся к традиционным турам. Хаттон был его партнером по команде в LIV Golf.

Удачный дебют на Yas Links

Рам впервые сыграл на Yas Links на этой неделе и за четыре раунда не показал результат хуже 67 ударов, или пять ударов ниже пара. Он стал вторым испанским обладателем Falcon Trophy после Пабло Ларрасабаля, который победил в 2014 году.

Для Макилроя это было уже 15-е выступление в Абу-Даби, однако он до сих пор не выигрывал этот турнир. В то же время его результат позволил Эухенио Чакарре сохранить лидерство в Race to Dubai перед финальным этапом сезона в Дубае. Макилрой на DP World Tour Championship в Jumeirah Golf Estates будет бороться за восьмой титул в общем зачете сезона.

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