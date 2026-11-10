В США президент Дональд Трамп заявил, что не будет одобрять новые ветряные турбины, хотя поддерживает двухпартийный законопроект Сената о реформе разрешительных процедур в энергетике. Об этом он сказал журналистам во время брифинга в понедельник, сообщает The Hill.

Поддержка законопроекта

Трамп заявил, что на 100% поддерживает законодательную инициативу, которая должна облегчить реализацию проектов в различных видах энергетики, в частности ветровой. Однако в ответ на вопрос, согласится ли он на одобрение ветротурбин, президент ответил: «Нет, я не буду одобрять ветряные турбины».

По его словам, законопроект еще не был окончательно согласован. Трамп также назвал ветряные турбины «большим неудачником».

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Компромисс в Сенате

Инициатива является компромиссом между сенаторами-демократами Мартином Генрихом из Нью-Мексико и Шелдоном Уайтхаусом из Род-Айленда, а также сенаторами-республиканцами Шелли Мур Капито из Западной Виргинии и Майком Ли из Юты.

Поддержка демократов частично связана с ожиданием, что законодательство будет способствовать развитию возобновляемой энергетики, включая ветровую. По данным The Hill, законопроект вскоре должен пройти важное процедурное голосование, а последствия заявления Трампа для его перспектив пока неясны.

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