W Stanach Zjednoczonych prezydent Donald Trump oświadczył, że nie będzie zatwierdzał nowych turbin wiatrowych, choć popiera ponadpartyjny projekt ustawy Senatu dotyczący reformy procedur wydawania pozwoleń w energetyce. Powiedział to dziennikarzom podczas poniedziałkowego briefingu, informuje The Hill.

Poparcie dla projektu ustawy

Trump oświadczył, że w 100% popiera inicjatywę ustawodawczą, która ma ułatwić realizację projektów w różnych rodzajach energetyki, w tym wiatrowej. Jednak w odpowiedzi na pytanie, czy zgodzi się na zatwierdzanie turbin wiatrowych, prezydent odpowiedział: „Nie, nie będę zatwierdzał turbin wiatrowych”.

Jak zaznaczył, projekt ustawy nie został jeszcze ostatecznie uzgodniony. Trump nazwał również turbiny wiatrowe „wielkim przegranym”.

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Kompromis w Senacie

Inicjatywa jest kompromisem między demokratycznymi senatorami Martinem Heinrichem z Nowego Meksyku i Sheldonem Whitehouse'em z Rhode Island, a także republikańskimi senatorami Shelley Moore Capito z Wirginii Zachodniej i Mike'em Lee z Utah.

Poparcie Demokratów jest częściowo związane z oczekiwaniami, że ustawodawstwo będzie sprzyjać rozwojowi energetyki odnawialnej, w tym wiatrowej. Według The Hill projekt ustawy ma wkrótce przejść ważne głosowanie proceduralne, a konsekwencje wypowiedzi Trumpa dla jego perspektyw pozostają na razie niejasne.

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