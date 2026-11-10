Президент Трамп не схвалюватиме нові вітротурбіни — The Hill

У США президент Дональд Трамп заявив, що не схвалюватиме нові вітрові турбіни, хоча підтримує двопартійний законопроєкт Сенату про реформу дозвільних процедур в енергетиці. Про це він сказав журналістам під час брифінгу в понеділок, повідомляє The Hill.

Підтримка законопроєкту

Трамп заявив, що на 100% підтримує законодавчу ініціативу, яка має полегшити реалізацію проєктів у різних видах енергетики, зокрема вітровій. Однак у відповідь на запитання, чи погодиться він на схвалення вітротурбін, президент відповів: «Ні, я не схвалюватиму вітрові турбіни».

За його словами, законопроєкт ще не був остаточно узгоджений. Трамп також назвав вітрові турбіни «великим невдахою».

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Компроміс у Сенаті

Ініціатива є компромісом між сенаторами-демократами Мартіном Генріхом із Нью-Мексико та Шелдоном Вайтгаусом із Род-Айленду, а також сенаторами-республіканцями Шеллі Мур Капіто із Західної Вірджинії та Майком Лі з Юти.

Підтримка демократів частково пов'язана з очікуванням, що законодавство сприятиме розбудові відновлюваної енергетики, включно з вітровою. За даними The Hill, законопроєкт незабаром має пройти важливе процедурне голосування, а наслідки заяви Трампа для його перспектив поки неясні.

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